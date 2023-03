Hija de Gabriel Camargo manda mensaje y avisa a Nacional, América y Millonarios

La hija de Gabriel Camargo, Catherine Camargo, manda un contundente mensaje y avisa a Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, luego de que se conociera el testamento de su padre, quien falleció en meses pasados y antes de morir, dejó por escrito su deseo de que ella sea la encargada del club Deportes Tolima.

Una total sorpresa ha generado la revelación del testamento de Gabriel Camargo, pues prácticamente convierte a Catherine Camargo en la máxima accionista del Deportes Tolima. La hija del dirigente fallecido habló con RCN Radio y dejó muy claro que sí tiene el deseo y la disposición de hacerse cargo del club tolimense.

Vale resaltar que, hasta el momento, el que dirige a Deportes Tolima es César Camargo, el hijo de Gabriel y quien representa al club ante la Dimayor. Ahora, tras revelarse el testamento del patriarca de la familia, se tomarán decisiones y ya Catherine Camargo ha dado el primer paso para hacer valer la memoria de su papá.

"Mi papá hizo el testamento en el 2012. Cuando salió de la notaria, me llamó y me dijo: necesito que me prometas que no vas a decir lo que te voy a contar. Acabo de hacer un testamento donde te favorezco a ti, pero yo no quiero que nadie sepa, especialmente tu mamá porque me va a echar de la casa. Quedémonos calladitos por ahora. Y así fue. Yo no tenía claro en qué notaria era. Fue un proceso desde el 21 de noviembre que él falleció hasta el 10 de febrero que se pudo abrir el testamento. Nos honró con la designación", dijo Catherine Camargo en RCN Radio.