Junior de Barranquilla vivió un año para el olvido, fueron varios los fracasos que tuvo que pasar el equipo con una de las nóminas más costosas del país. Por el conjunto ‘tiburón’ pasaron varios entrenadores, todos muy cuestionados por lo visto en el equipo durante las diferentes competiciones.

Una de las salidas que más generó polémica fue la de Juan Cruz Real, quien tuvo que irse cuando el equipo aún tenía posibilidades en Liga y Copa. Los rumores fueron pan de cada día, pero muy pocas veces se conocieron detalles. Esta vez, el estratega salió a hablar en medios de comunicación y dejó abierta la polémica.

Juan Cruz, en entrevista con F90 de ESPN, se refirió al caso de Carlos Bacca, quien es el referente del club: “no me condicionó la figura de Bacca. Uno como entrenador sabe que tiene jugadores de tanto recorrido y si tienen que ir al banco no es para nada fácil. Después está el manejo que uno tenga con el futbolista, pero los hinchas y los medios piensan no en el presente del jugador sino en su pasado".

También habló de su salida de Junior: “hay mentiras que se dicen mil veces y terminan siendo verdades. Faltaba el 45% del campeonato y en Copa se podía revertir, son cosas que pasan. Fue una gran experiencia. Voy estar siempre agradecido con este equipo por la oportunidad que me dio".

