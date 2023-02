Junior no pasa su mejor momento en la Liga Colombia, pues los malos resultados son una constante, ya son cuatro fechas en el 2023 donde no ha podido sumar de a tres puntos. Las críticas y burlas hacia el conjunto barranquillero han sido una constante, pues su nómina es de lujo, pero el juego no va acorde con el plantel.

Uno de los que más llegó con expectativa fue Juan Fernando Quintero, uno de los mejores refuerzos de los últimos años en el rentado nacional. Su calidad está intacta y de a poco se va a acoplando al equipo, pero las críticas también han sido hacia él, quien ha sido de los primeros en dar la cara y ponerle pecho a la situación.

“El tema del gol, es aferrarse al trabajo. Si te pones a ver el partido, [Unión puso] una línea de 5, después una de 4, y creamos opciones de gol. Eso implica que hemos hecho las cosas bien, para llegar al arco rival. Son cosas que pasan en el fútbol, las rachas, pero confío plenamente en nuestros delanteros y nuestro juego. El juego fue muy positivo, en lo colectivo y creando opciones. Pero hace parte del fútbol que hay veces no entre. Desde que tengamos 8 o 9 situaciones de gol, quiere decir que venimos haciendo las cosas bien. Y en el momento que entre, se nos va a abrir la confianza”, expresó el ‘10’.

Finalizó diciendo que se siente tranquilo y con la confianza que los buenos resultados van a llegar, agradeció a la hinchada y les aseguró que ya vendrán los buenos momentos para el equipo que aún no despega.

“Me siento muy tranquilo y seguro de que vamos a salir de esto. Y no me tengo que meter, pero son 4 fechas, no se ha acabado el mundo, tenemos que estar tranquilos. Del tema cultural en Barranquilla, es fácil salirse ahora, soy una persona que confía, en los momentos difíciles, porque somos los únicos que lo podemos sacar. Nuestra hinchada es demasiado importante, hoy ves el estadio, apoyó y esa energía la necesitamos. En algún momento va a entrar, de mi parte, estoy confiado y seguro de que vamos a salir de esto. Soy una persona muy positiva y el fútbol, a raíz del trabajo, nos va a dar el premio al final”, finalizó.