Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga Colombiana, a pesar de ganar ante el Atlético Huila, pero los resultados no se le dieron, es por esto que la afición del cuadro 'rojiblanco' está molesta, así lo ha hecho saber por las redes sociales, pero también le han llovido burlas por parte de fanáticos de otros clubes del FPC.

Uno de los grandes apuntados por el fracaso del 'tiburón' ha sido el mediocampista Juan Fernando Quintero, quien llegó como la gran estrella a reforzar al equipo, mostrando un gran nivel en las primeras jornadas, pero el futbolista se lesionó y ya lleva cerca de dos meses por fuera de las canchas, esto ha generado que algunos lo critiquen por el gran salario que gana sin jugar.

Tras la eliminación del Junior, llovieron memes y burlas de todo tipo contra el cuadro barranquillero y 'Juanfer', es por esto que el '10' no aguantó más y por medio de su cuenta de Instagram, respondió una publicación que se burló de las palabras que dijo en el inicio del semestre, en las que aseguró que: “Prefiero entrar de octavo y pelear la final, que estar de primero y quedar eliminado”.

Pues cogieron de burla las palabras de Quintero, y el futbolista dejó fuerte y contundente respuesta: "Este lo voy a guardar. Y vas a tener que arrepentirte de esto. El que esté detrás, no subestimes a un CAMPEÓN, acuérdate que si no subes una foto mía no generas contenido y yo me lo gané en el campo, no afuera (como vos). El tiempo dirá la razón. Y ojalá no sientas ni el 10 % de dolor que he sentido estos dos meses. Nos vemos en el camino. Dios Te Bendiga. Me diste gasolina", dijo Juan Fernando.

Aquí la publicación con la respuesta de Quintero: