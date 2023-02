Juanfer Quintero no es suficiente: Junior sigue sin ganar en la Liga y preocupa

Junior de Barranquilla sigue sin ganar y ya preocupa. Con Juan Fernando Quintero en la cancha, el club 'Tiburón' vuelve a empatar, esta vez ante Unión Magdalena en el clásico costeño, que tuvo varias polémicas y expulsiones. El juego es válido por la cuarta fecha de la Liga Colombiana I-2023, que se jugó en el Metropolitano.

Un juego en el que Unión Magdalena aguantó incluso con siete minutos de adición y dos jugadores expulsados, mientras que Junior, con 10 en la cancha por la roja a Luis 'Cariaco' González, no tuvo por donde marcar al menos un tanto para sacar los tres puntos del Metropolitano de Barranquilla.

Eso sí, Junior de Barranquilla fue el dueño de las acciones de gol, tuvo la posesión y fue el que dominó las acciones de gol, pero no pudo finalizar y mucho menos aprovechar la magia de Juan Fernando Quintero, quien no deja dudas de su altísimo nivel, pero no encuentra socios claros en el Junior.

Al final, Unión Magdalena pudo sacar el 0-0 y dejar preocupaciones en Junior de Barranquilla, que aún no gana en la Liga Colombiana I-2023. Con esta igualdad, el equipo 'Tiburón' suma tres empates, dos de ellos en el Metropolitano, y una derrota de visitante ante Atlético Bucaramanga.