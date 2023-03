Juanfer Quintero no iría más en el Junior y revelan la fecha de su salida

La contratación de Juan Fernando Quintero por parte del Junior de Barranquilla ha sido considerada una de las más importantes en los últimos años en el fútbol colombiano, lo que fue todo un suceso que conmovió a la capital atlanticense y que llenó de felicidad a los hinchas del 'tiburón', pero la historia tendría un final muy rápido y triste para la fanaticada.

En las últimas semanas, se ha hablado sobre la posible salida de Quintero, tanto así que desde la dirigencia de River Plate de Argentina han confesado que una de las intenciones que tienen es poder volver a contratar el '10', ya que es ídolo de la institución y los hinchas piden a gritos que se dé su regreso.

En el programa 'Vbar' de la emisora Caracol Radio, indicaron que los días de Juanfer en el Junior estarían contados, debido a que en un alto porcentaje el futbolista no seguirá en la institución barranquillera, pero no revelaron cuál sería su nuevo equipo, pero el volante en el mes de julio no seguiría en el club que ahora dirige Hernán Darío Gómez.

Y es que la actualidad del Junior no es la mejor, siendo el último en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana, tema podría influir en el futbolista, el cual se encuentra lesionado y no se conoce cuánto tiempo estará por fuera de las canchas, por lo que en el caso de que tenga que recuperarse por un par de meses y se da su salida, el futbolista no jugaría más con el club 'tiburón'.