Junior de Barranquilla pasa por un muy pobre nivel futbolístico, por lo que las críticas han apuntado al entrenador Arturo Reyes, jugadores, incluida la más reciente contratación y gran figura, Juan Fernando Quintero, este último se salió a defender de los cuestionamientos.

El talentoso mediocampista, que ha jugado dos compromisos con la camiseta del 'tiburón', habló en una entrevista para el canal Win Sports, allí se refirió a las críticas hacia él y le pidió a sus críticos que argumenten los cuestionamientos.

"Con todo el respeto, el nombre generó eso y es fácil apuntarnos. Hay que saber lo que pasa, lo digo porque mucha gente salió a matarme. No puedo controlar eso, pero sería bueno que se empaparan de argumentos y presentarlos", dijo 'Juanfer'.

Otro de los temas de los que habló Quintero, fue del por qué decidió jugar en el Junior y por qué no se fue para Brasil, de donde también tenía ofertas, a lo que el '10' confesó el verdadero motivo.

"Antes de Barranquilla, estaba cerrando algo en Brasil, se habló mucho y fue lo más claro. Cuando vengo acá, veo lo que pasa en redes y no soy mucho de verlas. Tengo un equipo de trabajo para que me lleguen las noticias y demás. Cuando vi ese cariño, me conmoví un poco, mi familia e hija igual", contó Juan Fernando.

El próximo partido del Junior, con Quintero al mando, será el clásico ante Unión Magdalena, el jueves 9 de febrero a las 8:05 PM, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.