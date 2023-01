Matías Mier fue uno de los jugadores más sonados en los últimos meses en el Fútbol Colombiano. Más allá de su juego y su rendimiento en el terreno de juego, los vínculos con la reconocida periodista Melissa Martínez lo pusieron en el blanco de la opinión pública y más cuando tomaron la decisión de separarse.

En su último equipo, Independiente Santa Fe, su rendimiento no fue el mejor y tras la eliminación en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2022-I, tuvo que decirle adiós al conjunto ‘cardenal’. Además, no pudo seguir en el balompié de nuestro país, pues no consiguió un equipo que llenara sus expectativas.

Por esta razón tuvo que buscar otra liga, lo que fue sorpresa para muchos fue donde terminó viajando, pues firmó por un equipo desconocido en un fútbol que pocos conocen. El uruguayo jugará para el Bhayangkara de la Liga de Indonesia.

Mier estará alejado de todo su entorno, familia, amigos y conocidos, estará en dicho país por un año, pues firmó hasta diciembre de 2023. En Colombia estuvo con Junior, La Equidad, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, por lo que no se descarta un posible regreso en 2024.