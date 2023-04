Los cinco ‘milagritos’ que necesita el Deportivo Cali para no irse a la B

Deportivo Cali vive uno de los momentos más críticos de su historia, debido a que tiene una millonaria deuda que supera los cien mil millones de pesos, en lo que es la quiebra económica, a nivel deportivo, el conjunto 'verde' se encuentra en la última posición de la tabla de posiciones, pero también está muy cerca de caer a los puestos de descenso.

Ante la angustiante actualidad del 'verdiblanco', muchos hinchas aprovecharon la semana santa para rezar y pedir por la salvación del equipo de sus amores, es por esto que aquí traemos los cinco milagros que necesitaría el Deportivo Cali para salvarse y no irse a la B, teniendo en cuenta que no solamente está comprometido en el actual año, sino que en el caso de salvarse, para el 2024 quedaría aún mucho más comprometido.

Remontada épica

Actualmente, el cuadro 'azucarero' se ubica en la última posición de la Liga con 9 puntos en once partidos disputados, es por esto que una de las posibilidades sería que lograra sumar la mayor cantidad de victorias en las nueve jornadas que restan y que en el segundo semestre haga un torneo espectacular, para poder salvarse en el presente año.

El problema quedaría que para el 2024 seguiría con ese peso en la espalda y sin recursos económicos para poder armar un buen plantel, se podría presentar un panorama similar al actual, teniendo muchos jugadores jóvenes tratando de sacar el equipo de la complicada situación.

Dueño Millonario

Una de las posibilidades que más ha sonado, es que el equipo sea vendido en un gran porcentaje a un grupo empresarial que le dé una inyección económica, con la que se puedan pagar las deudas, pero también armar una plantilla con jugadores experimentados y de peso, que puedan sacarlo de la zona del descenso.

Patrocinadores

La dirigencia que es presidida por Luis Fernando Mena, actualmente ha trabajado para vender algunas propiedades de la institución para pagar lo que se debe, pero esto no es suficiente, debido a lo alta que es la deuda, por lo que al sumar más patrocinadores, podría ayudar a recoger dinero y suplir estas necesidades, en lo que sería una solución temporal y no definitiva.

Caída de rivales

La pelea por no descender que tiene el Cali es con Once Caldas, Alianza Petrolera, Unión Magdalena y Atlético Huila, equipos que han mostrado altibajos, pero han conseguido mejores resultados que los vallecaucanos, pero debido a que sus plantillas no son de las mejores del país, hay gran posibilidad de que algunos de estos equipos pasen por malos momentos, pero para poder aprovecharlos, el 'verde' debe también mejorar mucho.

Cambiar el formato del descenso

La última opción que se podría plantear para que se le dé el 'milagro' al Cali, es que logre en medio de sus dificultades salvarse de no descender en el presente año, pero que en asamblea de la Dimayor se cambie el formato del descenso para el 2024, en donde el club 'azucarero' se pueda acomodar mejor y teniendo un campeonato decente, se salve de ir a la B.