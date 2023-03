Junior de Barranquilla no para de recibir malas noticias. El equipo ‘tiburón’ vive una de sus peores crisis en los últimos años, está en el fondo de la tabla con ocho puntos, los mismos que el colero Deportivo Cali, su juego no mejora y a pesar del cambio de entrenador, no han podido conseguir resultados positivos.

Con el ‘Bolillo’ Gómez se esperaba un cambio rotundo, pero al parecer todo sigue por la misma línea. A esto se le sumó la lesión de Juan Fernando Quintero, una de sus figuras y el único jugador que marca la diferencia en el plantel. Además, se conoció una noticia lamentable que tiene la hinchada triste.

Este fin de semana durante el partido ante Unión Magdalena, uno de sus hinchas falleció en pleno partido. Según fuentes cercanas, Oswaldo Vargas, quien también trabajaba con los Char desempeñando el cargo de mensajero, sufrió un infarto en medio del clásico que terminó en empate.



"Gran servidor, apasionado por el fútbol. Paz en su tumba y nuestra solidaridad a la familia", indicó el periodista Ricardo Ordoñez en su cuenta de Twitter, quien lo describió como un apasionado por el fútbol y por el equipo barranquillero.

“Recibo una mala noticia: ha fallecido nuestro amigo y compañero de labores en Organización Radial Olímpica, Oswaldo Vargas. Una persona buena, amable con todo el mundo, servicial, muy querido y apreciado por todos. Como la canción de Tite Curet Alonso, buen viaje!”, fue otro de los mensajes que se leen en redes sociales.