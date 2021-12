Picantes palabras del entrenador del Deportivo Cali, el venezolano Rafael Dudamel, contra el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez. Es claro que el técnico azucarero no olvida al comunicador y en una entrevista tuvo frases para recordar lo que pasó en meses atrás en la serie semifinal de Copa Colombia 2021.

Ya todo está listo para la ida de la final de la Liga II-2021 entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. El primer encuentro se jugará en el estadio Palmaseca, clave para que el club azucarero pueda sacar ventaja y un resultado importante teniendo en cuenta que todo se definirá en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Deportivo Cali clasificó siendo líder del grupo A, donde le pasó por encima a Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira. En una entrevista con El País de Cali, Rafael Dudamel hizo énfasis en un suceso de semanas atrás vivido con Carlos Antonio Vélez. Sus palabras fueron más que claras y contundentes.

Algunas frases de Carlos Antonio Vélez: “Precauciones con un cagazo incorporado total, muy al estilo del entrenador", "haciendo la gran Dudamel: meterse atrás”, “como en el potrero, todo vale: alma, entrega, actitud, espíritu, épica. Pero, jugando al error del contrario, a la segunda jugada, nada claro”. Eso lo dijo en la semifinal contra Nacional en Copa Colombia.

"En ese partido contra Nacional, no fueron correctos con nosotros, el arbitraje no estuvo bien y los análisis fueron muy parcializados. Y mis declaraciones no fueron contra un sector de la prensa, fueron contra quien, de manera poco objetiva e irrespetuosa, quiso manipular la información ante el televidente para beneficio de otro, y ahí fue cuando alzamos la voz. Quiero ver si en esta final se van a atrever a ser incorrectos", dijo Dudamel a El País de Cali.

"No. No tengo tiempo para perder con aquellos que se dedican a manipular la información, a manipular los sentimientos de la gente. Ese tipo de periodismo no tiene el respeto ni el reconocimiento de nadie que esté dentro del Deportivo Cali, llámense dirigentes, jugadores, aficionados. Hay un rechazo natural, agregó el entrenador del Cali.