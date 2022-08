Juan Nash y Emanuel Casado son los dos jugadores extranjeros que están viviendo una dura situación en Colombia luego de haber fichado con Llaneros, equipo de la segunda división del FPC. El primero de ellos decidió romper su silencio y en entrevista ventiló un nuevo escándalo para el club de Villavicencio. Aseguró que a los dos jugadores argentinos no les quieren responder por dos meses de sueldo que les adeudan.

En charla con el portal de 'Gol Caracol', Nash contó que él y Casado fueron notificados hacen un tiempo de que el club no contaría más con sus servicios. Ellos aceptaron y fueron enviados a entrenar con el "equipo de la Primera C" de Llaneros. Allí no duraron mucho porque no había garantías para entrenar: ni canchas, ni cuerpo médico, ni vestuarios, ni agua.

"Buscamos finiquitar el contrato y nos ofrecieron menos de la mitad del dinero... En el último pago, les pagaron a todos los jugadores, menos a nosotros. Pasan los días, no te atienden y no te dan respuesta. Nos sentimos discriminados, además que no la pasamos bien sin dinero".

Respecto a esta nueva polémica, el Presidente del club ya habló y aseguró que el equipo está al día con los pagos y que el Ministerio del Deporte puede corroborar que todo está en orden. Juan Carlos Trujillo desmintió a los futbolistas argentinos: “No hay problema, acá estamos para responder. Los jugadores están al día con los sueldos de ley.