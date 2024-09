Desafortunadamente, últimamente se han dado sucesos muy lamentables de violencia en el fútbol colombiano, en donde los protagonistas no solamente son los hinchas, sino que también los futbolistas, hechos que no dejan bien parado al FPC ante el mundo y en el que no se han tomado las medidas necesarias ante la gravedad.

Dos de los equipos protagonistas del torneo de segunda división del primer semestre, fueron Orsomarso y Llaneros, clubes que disputaron la final, la cual ganó el conjunto de Villavicencio, los cuales se volvieron a ver las caras por la jornada 12 del campeonato en la fase del ‘todos contra todos’, duelo que terminó en escándalo.

Jugadores de Orsomarso se fueron contra el árbitro

Cuando transcurrían los últimos minutos del partido, el juez Sergio Galvis Prada cobró penal a favor de Llaneros, el cual convirtió en gol el jugador Andrés Cadavid al minuto 89, lo que desató la molestia y los reclamos de los futbolistas y cuerpo técnico de Orsomarso, los cuales aseguraron verse perjudicados por la actuación del árbitro.

La situación se subió de tono, cuando los futbolistas del cuadro vallecaucano ingresaron a la cancha a agredir al juez central y al línea, imágenes que fueron evidenciadas por los asistentes al estadio Francisco Rivera de Palmira, en donde se aprecia cómo son correteados los árbitros, mientras que otros futbolistas del propio Orsomarso trataban de parar a sus compañeros.

Orsomarso vs. Llaneros. Foto: Dimayor.

El lamentable hecho ha generado mucho rechazo por parte de los seguidores del fútbol colombiano, los cuales esperan que se dé una sanción ejemplar a los futbolistas que trataron de agredir a los árbitros y a algunos jugadores de Llaneros, en lo que fue un hecho que por fortuna no dejó personas lesionadas.

Llaneros demandará el partido

Debido al suceso, el árbitro Galvis decidió terminar el partido de manera anticipada, razón por la que desde Llaneros habrían tomado la decisión de demandar el partido que terminó igualado en la cancha 1-1, esto debido por la falta de garantías para jugar los últimos minutos, por lo que le solicitarán a la Dimayor que le den los 3 puntos.

