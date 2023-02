La Liga Colombiana sigue dando de qué hablar. Ya son cuatro jornadas jugadas con equipos que no han podido disputar la totalidad del calendario. El inicio del campeonato colombiano ha dejado varias sorpresas, clubes que no han podido despegar pese a la conformación de su nómina, otros que arrancaron imparables y otros que no se han podido mostrar.

Una de las curiosidades que ha dejado este arranque de campeonato se vio en la tabla de posiciones, donde paradójicamente los siete primeros han jugado en la segunda división. El líder es el recién ascendido Boyacá Chicó. El equipo de Boyacá lleva puntaje perfecto en sus tres salidas, nueve puntos y +5 en la diferencia de gol.

En el segundo lugar viene Águilas Doradas con ocho puntos y el calendario completo, demostrando que no fue casualidad lo mostrado en la temporada anterior. En el tercer puesto viene Bucaramanga con las mismas ocho unidades. América de Cali, uno de los más grandes de Colombia que jugó en la B durante cinco años, está en el cuarto lugar con siete puntos y +5 en la diferencia de gol.

Los otros tres equipos que completan el dato son Envigado en la quinta casilla, con seis puntos, La Equidad, sexto, con cinco unidades, y Jaguares, séptimo, con los mismos del equipo ‘asegurador’, pero sin diferencia de gol.