Jorge Luis Pinto habló en rueda de prensa previo al partido de la fecha 16 de la Liga Colombiana en la que enfrentará al Junior de Barranquilla en condición de local. Los dos equipos, necesitados de sumar, se ven las caras con el objetivo de sumar de a tres puntos y demostrar que vienen superando la crisis de resultados.

Uno de los enfrentamientos que más ‘picante’ ha generado en la previa es el de ‘azucareros’ y ‘tiburones’ y no precisamente por la rivalidad entre los dos equipos, sino de sus entrenadores, pues para nadie es un secreto que la relación entre ellos no es la mejor, esto debido a un fuerte cruce que vivieron cuando dirigían a las Selecciones de Panamá y Honduras.

En un partido de la Copa Centroamericana los dos entrenadores terminaron agrediéndose físicamente, por lo que se mantiene la expectativa de cómo reaccionen cuando se vuelvan a ver frente a frente. Precisamente esa fue una de las preguntas que le transmitió un periodista al estratega del conjunto vallecaucano.

A lo que Pinto respondió sin tapujos: “No me interesa ‘Bolillo’, pregúntenme por el Cali”, pero dejó claro que esa situación no volverá a pasar, pues estará muy atento de lo que pueda hacer el estratega ‘tiburón’: “Cali vs. Junior es más importante que Pinto ‘Bolillo, sé quién es y conozco muy bien sus costumbres, ojalá haya cambiado sus costumbres, voy a estar con los ojos abiertos, al perro no lo capan dos veces”.