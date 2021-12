Portazo de Fuad Char a Teo Gutiérrez: "Con él ya no, él quedó debiendo acá"

Con todos los movimientos que está haciendo el Junior de Barranquilla para reforzarse de cara al 2022, uno de los nombres que sonó fuerte entre los rumores fue el de Teófilo Gutiérrez y un posible regreso al club de sus amores. Con todo lo que está haciendo en Deportivo Cali, alguien abrió esa posibilidad pero el mandamás del cuadro Tiburón frenó en seco cualquier especulación.

Fue el propio Fuad Char quien apareció en las últimas horas para confirmar que su equipo está dispuesto a romper nuevamente el mercado de fichajes en Colombia. Aseguró que ya tiene listo el fichaje de Fernando Uribe, siguen negociando el regreso de Miguel Ángel Borja y quien comandará el barco el próximo año será el técnico Juan Cruz Real.

En medio de toda esa información, apareció una pregunta por Teófilo Gutiérrez y un posible regreso. Papá Char no dio pie a chismes y le cerró las puertas al ídolo de La Chinita: “Teo no. Teo ya se fue. Estamos muy contentos con como le esta yendo en Cali. Ojalá no se hubiera dado esas manifestaciones acá, que yo creo que quedó debiendo”.

(VIDEO) Fuad Char le cerró las puertas a Teófilo Gutiérrez para un posible regreso al Junior de Barranquilla