Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores más destacados en la actualidad del Junior de Barranquilla. Si bien, el volante poco a poco va mostrando su mejor forma, el equipo aún no responde y ya hay preocupación en la hinchada del conjunto ‘tiburón’ que ya pide un cambio de entrenador.

No solo es la falta de buenos resultados, ahora se suma la posibilidad de la salida de ‘Juanfer’, quien podría regresar al fútbol internacional. Jorge Brito, presidente de River Plate de Argentina, indicó en Radio Continental que las relaciones entre el club y el jugador son muy buenas y que lo quiere de vuelta en el equipo ‘millonario’.

“Con ‘Juanfer’ tengo un cariño y vínculo personal. Sabíamos que venía por un año y que iba a ser muy difícil que pueda seguir. Estamos con muchas expectativas de que en algún momento pueda volver a River”, indicó Brito.

Además, reveló las razones por las que no se pudo dar su continuidad en el club, pero que espera tenerlo pronto de vuelta: “no sigue en River por varios motivos. El principal es el económico. El Banco Central no le permitía cobrar en el exterior (…) no le cerramos la puerta a una vuelta a River. ‘Juanfer’ quería retirarse en River, me pidió que le arregle tres años de contrato para retirarse en el club”.