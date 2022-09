El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se vio involucrado en una fuerte discusión con otro dirigente del fútbol colombiano en la más reciente asamblea, donde se determinó que el mandatario en mención irá hasta el próximo 30 de noviembre en el cargo.

En medio de la reunión, según confirma Antena 2, hubo un fuerte altercado entre Fernando Jaramillo y el presidente del Club Llaneros, Juan Carlos Trujillo, incluso hay el rumor de que la cuestión fue tan eufórica que por poco y hay agresiones físicas entre dichos dirigentes.

En diálogo con Carlos Antonio Vélez, Fernando Jaramillo relató que fue lo que realmente sucedió en la asamblea de la Dimayor y sí asegura que hubo una airada discusión: "No sé qué me pasó, yo no soy así", dijo el dirigente, que dejará el cargo el próximo 30 de noviembre 2022.

Fernando Jaramillo deja el cargo tras varios aciertos y algunas polémicas, reactivó el fútbol colombiano tras el confinamiento en 2020 y ha mostrado intereses por fortalecer la Liga Femenina, además de trabajar de la mano con los clubes que de cierta manera han apoyado su gestión.