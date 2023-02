Junior de Barranquilla no pasa por su mejor momento en la Liga, ya son más de ocho partidos en los que no ha podido sumar de a tres y desde el semestre anterior no conoce lo que es la victoria. Arturo Reyes salió a hablar en rueda de prensa y despejó dudas sobre su continuidad. Además, entregó su balance sobre el partido que perdieron ante el Deportivo Pasto en condición de visitante.

Reyes indicó que: “El resultado ha sido injusto con nosotros y el equipo hizo un trabajo para llevarse un resultado de acá y es normal que en una situación como esta haya mucha presión. Yo sigo confiando en este grupo de jugadores y en el trabajo que estamos haciendo, esperamos revertirlo a partir del próximo jueves".

Además, expresó que no se les ha dado los resultados por falta de contundencia: "Desafortunadamente las cosas no salieron como teníamos pensado. Hay un poco de ansiedad en nuestros jugadores y todos los partidos, a excepción de Rionegro, hemos tenido opciones y algunas muy claras, estamos fallando en este aspecto. Nosotros como cuerpo técnico tenemos que tratar de cambiar en el próximo juego".

Finalizó hablando de su continuidad tras los rumores de varios candidatos "No es una decisión mía, lo mío es intentar mejorar y sacar resultados. Será decisión de los directivos".