Este jugador colombiano no para de soñar y cada día que pasa ve muy cerca sus sueños en el fútbol de Europa, también con la idea de poder consolidarse en Selección Colombia. Apenas en sus 19 años, ya es titular con la Sub 21 de los 'Diablos Rojos' y entrena con el primer equipo, junto a estrellas de la talla de Bruno Fernandes y Casemiro.

Se trata de José Mateo Mejía, un atacante nacido en España y con nacionalidad colombiana que ya ha hecho presencia en la Selección Colombia Sub 20 de Héctor Cárdenas. Este jugador no es muy conocido, pero se debe tener en el radar, pues ya juega con la Sub 21 y no solo eso, entrena con el primer equipo del Manchester United.

No es cualquier cosa, si mantiene el gran nivel en el equipo juvenil, podría dar el salto al equipo profesional en la Premier League. Eso sí, hay un detalle en el que tiene que trabajar, pues su contrato se vence en junio de 2023 y le quedan algunos meses para poder ampliar el vínculo con el gigante inglés.

Vale resaltar que José Mateo Mejía comenzó su formación en el Real Zaragoza de España, Manchester United lo compró tras pagar 670.000 euros por su pase cuando apenas tenía 16 años. Lleva tres años en club inglés y que ya esté al menos entrenando con el primer equipo es un buen síntoma de cara al futuro. Serán meses claves de acá a mitad de 2023.