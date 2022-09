Teófilo Gutiérrez lanzó una explosiva declaración que mueve el mundo de Boca Juniors. El delantero, que no la pasa bien en Deportivo Cali y es víctima de polémicas, habló con el youtuber argentino 'Ezzequiel' y sus palabras han dado de qué hablar tanto en Argentina como en Colombia.

Teo, sin tapujos, confesó que estuvo muy cerca de firmar con Boca Juniors por pedido de Juan Román Riquelme. En medio de la charla, Ezzequiel le pregunta por el intento fallido de ir al club Xeneize y ahí Teófilo Gutiérrez explica qué fue lo que pasó en ese momento, cuando recién dejaba la disciplina de Racing.

"Uno de los empresarios míos, del entorno, es hincha de Boca, y él siempre me molestaba con que iba a jugar allá y hubo varias reuniones y al final que no, que iba a jugar en River", comenzó diciendo Teo sobre el tema.

Actualmente, Teófilo Gutiérrez está expulsado en Deportivo Cali y es uno de los señalados en la crisis del club verdiblanco, pues se considera que fue fundamental en el título de Liga II-2021 y es uno de los líderes del plantel. Incluso, se dice que podría estar en puerta de salida del club 'azucarero'.

"Sí, Román, muy amable, muy gentil, cuando me fui de Racing, él me llamó y me contó que quería que jugara en Boca si quedaba Ameal, 'si queda Ameal, te vienes para acá' (le dijo), no se dio, quedó Angelici, Román se fue y bueno no se dio, cosas de la vida", dijo Teófilo Gutiérrez con Ezzequiel.