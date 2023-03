El Grupo Empresarial de uno de los hombres más ricos de Colombia y de los que más genera empleo en el país, no descarta y podría explorar el negocio del fútbol colombiano. En sus planes de inversión, según algunas versiones de prensa, estaría el adquirir o hacer parte de la 'salvación' financiera de Deportivo Cali.

Una de las noticias que cae bien en el club verdiblanco, pues no es un secreto que Deportivo Cali no la pasa bien en la Liga Colombiana y a los malos resultados se une la crisis financiera. Estos dos ítems los tiene en la 'cuerda floja' y haciendo cuentas para no caer en los puestos de descenso para el año 2024.

Según el periodista Jaime Dinas, el Grupo Gilinski estaría interesado en invertir en el Deportivo Cali y así poderlo salvar del desastre que vive en lo financiero y en lo deportivo. Vale resaltar que este conglomerado no tiene en su ramillete de ingresos, negocios con el fútbol o el mundo deportivo.

"Noticia 1 de Deportivo Cali. Estos son los tres Grupos Empresariales interesados en comprar el equipo: Grupo Gilinski + Qataríes, Grupo Inglés, Grupo Español. Los Asambleístas definirán, el más cercano es Gilinski", dijo Jaime Dinas en su cuenta de Twitter.

Vale resaltar que el Grupo Gilinski es liderado por Jaime Gilinski Bacal, considerado uno de los hombres más adinerados de Colombia. Su grupo lo conforman varias empresas reconocidas, como Publicaciones Semana, Periódico El País de Cali, Banco GNB Sudameris, Lulo Bank, Servibanca, Rimax, Productos Yupi y acciones en el Grupo Nutresa, entre otros.