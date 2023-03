Mientras se consumía la crisis del Junior en el Metropolitano, una hincha quiso aceptar el buen juego del rival, aplaudió al Envigado, pero recibió un montón de insultos. Las imágenes le dan la vuelta a las redes sociales y son virales. El club naranja ganó 2-1 y agudizó la terrible situación del club barranquillero.

Pese a que Juan Fernando Quintero descontó con un golazo, no pudo tapar la insostenible situación del Junior, que vive una total crisis de resultados, es último en la tabla de posiciones y ahora mantiene el afán por mejorar y escalar para meterse en el grupo de los ocho. Todo parece indicar que Arturo Reyes no será más el entrenador.

En medio de la crisis, los hinchas del Junior no paran de reaccionar y mandan sus reclamos y críticas por el bajo nivel y una derrota que nadie esperaba en el Metropolitano. Envigado se va feliz de Barranquilla, incluso aplaudido por una fanática que recibió duras palabras por reconocer el alto nivel expuesto en 'El Metro'.

"¡Al rival no se le aplaude, se recrimina al equipo, pero al rival no se le aplaude! Vaya y chu+#* la mo*#$ a los jugadores del Envigado, esto es Junior, y al rival no se le aplaude", dice un eufórico hincha, recriminando a la mujer que aplaudió el buen juego del rival.