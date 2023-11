Este domingo 5 de noviembre se jugó en el Estadio General Santander la vuelta de la semifinal de la Copa Colombia entre Millonarios y Cúcuta Deportivo. La ‘Azules’ consiguieron el pase a la final con el empate a domicilio y hubo invasión de cancha por parte de los hinchas locales. El entrenador, Alberto Gamero se quejó en conferencia de prensa por lo ocurrido tras el partido.

Millonarios tuvo una dura visita a Cúcuta Deportivo este domingo. Luego de imponerse por la mínima diferencia en el partido de ida, los Millos consiguieron el boleto a la gran final con el empate 1-1, producto de los golazos de José Andrés Peralta y Daniel Ruiz.

El final del encuentro estuvo lleno de tensión y un grupo de fanáticos de Cúcuta ingresaron al terreno de juego a agredir los futbolistas visitantes. El entrenador, Alberto Gamero se quejó públicamente por lo sucedido desde la conferencia de prensa post partido.

Incidentes en el General Santander

Fue un partido sumamente tenso el de este domingo en la ciudad de Cúcuta. Más allá de todo lo que estaba en juego sobre el césped. Hubo muchas interrupciones a lo largo del partido, lo que colmó la paciencia de los hinchas locales que se jugaban una épica clasificación a la final.

Luego de finalizar el partido con 10 minutos de tiempo agregado, los fanáticos del equipo local invadieron la cancha e intentaron agredir a los jugadores de Millonarios. Por fortuna, las autoridades lograron actuar rápidamente para proteger a los futbolistas y no hay registro de heridos en el incidente.

El entrenador Gamero se refirió a los incidentes en la conferencia de prensa posterior al encuentro, aunque priorizó lo deportivo en su análisis. “Es lamentable lo que pasó después del partido, pero creo que la afición solo se tiene que quedar con lo que pasó en la cancha”.

“Cúcuta nos demostró que es un equipo que quiere estar en primera división, fue un partido intenso, a mí me gustó y por ahora solo hay calambres como el caso de Sander que hace rato no jugaba, Ruiz también tiene un golpe pequeño, pero no es de gravedad. El plantel estará completo” añadió.

Visión general del partido

El entrenador dio su lectura final sobre el encuentro de este domingo. “Sabíamos que el partido iba a ser duro y por eso vinimos con la mejor disposición de llegar a la final, que era nuestro objetivo principal. Traíamos una ventaja y la defendimos bien, encontramos un equipo alegre, motivado por su afición, pero si nos vamos al trámite del partido era un juego controlable hasta la expulsión de Vega, luego de eso nos defendimos bien y no atacamos, pero eso es normal“.

“En el segundo tiempo no vi ninguna llegada clara de Cúcuta, nos arrinconó con centros, pero los controlamos bien. Esto va para la hinchada que vino, para nuestros directivos y para los que están en Bogotá. Nuevamente estamos en una final y ya pensamos en lo que será el comienzo de los cuadrangulares” concluyó Alberto Gamero: “Es lamentable lo que pasó después del partido”, que ahora se prepara para medirse en la final copera ante Atlético Nacional.