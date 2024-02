La situación en Independiente Medellín por las amenazas en contra de José Aja y su familia es sumamente tensa. El comunicado emitido por el club y la ausencia del jugador en el partido ante Fortaleza le han dado una mayor seriedad al asunto y el entrenador del DIM, Alfredo Arias ha sido claro al hablar sobre lo ocurrido con el futbolista uruguayo.

José Aja fue uno de los fichajes que pidió Alfredo Arias en este mercado de pases, pero su adaptación no ha marchado según lo esperado. Siendo titular en los primeros seis partidos, el rendimiento del uruguayo ha sido bajo y muchos lo responsabilizan de varios goles encajados hasta la fecha.

Las críticas han sido duras, pero algunos fanáticos de Independiente Medellín han llevado la situación al extremo. El jugador ha sido víctima de amenazas contra él y su familia por medio de las redes sociales. La situación ha generado un inmenso revuelo en el fútbol colombiano, forzando el pronunciamiento no solo del DIM, sino también de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO).

Comunicado del DIM sobre José Aja

Independiente Medellín salió a rechazar las amenazas contra el jugador y confirmó su salida de la convocatoria del partido ante Fortaleza, que acabó 2-2 este sábado. “El Equipo del Pueblo S.A. informa a los hinchas, medios de comunicación y público en general que el jugador José Manuel Aja no estará presente en el juego ante Fortaleza por la fecha 7 de la Liga. En las últimas semanas, José Manuel y su familia han recibido constantes mensajes de acoso a través de las redes sociales. De parte del club, el cuerpo técnico y el jugador se ha decidido proteger al ser humano y su familia. La institución continuará buscando esclarecer la situación para brindar todas las garantías para el jugador y su familia”.

Repudio de Alfredo Arias

Luego del encuentro, el DT del ‘Poderoso de la Montaña’, Alfredo Arias se tomó unos minutos para hablar de lo ocurrido en conferencia de prensa. “Lo de Aja da tristeza. Yo me he encontrado y saben lo que agradezco a este país por darme trabajo y cobijado junto a mi familia. Especialmente se ha institucionalizado en este país amenazar jugadores. Llevar más allá del juego, porque este no es el primer caso, nos podemos hacer el distraído. Me ha pasado que he pedido jugadores y me dicen que no quieren volver ¿No es triste eso? Si alguien se pudiera poner en el lugar del otro”.

Arias resaltó que acepta las críticas de los fanáticos, pero aclaró que no se debe normalizar que existan las amenazas. “Está bien cuando nos insultan si jugamos mal, pero cuando se transgrede y se llega a limitarle a un ser humano, a su familia, que pueda trabajar, lo que dignifica a un ser humano. Esto es un trabajo y nos es fácil estar acá, hay millones que quieren estar acá. Me da tristeza los pocos, porque me imagino que no son los más. Yo veo la gente en la calle y la veo buena en este país y digo ‘ojalá nosotros allá (Uruguay) tuviéramos la energía que tienen ustedes’. Tan creyente que es este país”.

“En algún momento vamos a tener que hacer algo, no le pasa solo a un jugador extranjero, también le pasa a los colombianos. Normalizamos esto y creo que en algún momento debemos empezar a hablar, porque esos poquitos que son anónimos no nos gobiernen a todos, nos hagan daño a todos. Para mí es muy triste lo que nos pasó y no puse de excusa que jugamos mal por eso, jugamos mal porque es responsabilidad mía. Pero hay otros que deben mejorar algunas cosas y tiene que ver con lo que hablé recién” agregó.

