Deportivo Independiente Medellín no pasa por un buen presente en cuanto a lo futbolístico, debido a que no ha conseguido buenos resultados, hecho por el que sus hinchas están muy molestos con el entrenador Alfredo Arias, pero también con algunos futbolistas que no están pasando por una buena actualidad en su rendimiento.

Uno de los jugadores que ha sido más apuntado, es el defensor central uruguayo, José Aja, el cual ha cometido varios errores en algunos partidos, los cuales le han costado goles al equipo ‘poderoso’, por lo que muchos aficionados la han emprendido con el futbolista y han pedido que no siga siendo titular hasta que muestre un mejor nivel.

Lastimosamente, el descontento de la hinchada pasó a niveles muy repudiables, debido a que el defensor ha recibido amenazas por parte de algunos aficionados, así lo confirmó el DIM por medio de un comunicado, hecho por el que el jugador fue desconvocado para el partido contra Fortaleza, con la intención de cuidar la seguridad del charrúa.

El comunicado del DIM sobre José Aja

“El Equipo del Pueblo S.A. informa a los hinchas, medios de comunicación y público en general que el jugador José Manuel Aja no estará presente en el juego ante Fortaleza por la fecha 7 de la Liga. En las últimas semanas, José Manuel y su familia han recibido constantes mensajes de acoso a través de las redes sociales.

De parte del club, el cuerpo técnico y el jugador se ha decidido proteger al ser humano y su familia. La institución continuará buscando esclarecer la situación para brindar todas las garantías para el jugador y su familia”, comunicó el Medellín.

José Aja se iría del Independiente Medellín

Sobre el tema, el periodista del canal Win Sports que cubre el día a días de los clubes antioqueños, Julián Céspedes, reveló que la intención de José Aja es la de buscar la menara de terminar su contrato con el DIM debido a las amenazas, ya que el futbolista busca cuidarse él, pero también a su familia, por lo que, lastimosamente, espera concretar su salida en las próximas horas.

“Qué días amargos para nuestro fútbol. José Aja pidió ser desconvocado para el juego de hoy por amenazas a su familia y busca la opción de salir de la institución”, contó Julián por medio de su cuenta de X.

