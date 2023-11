Una nueva y enorme polémica se suma más a la vida pública de Iván René Valenciano, exfutbolista considerado como uno de los mejores delanteros en la historia del país. Nuevamente, sus problemas con el alcohol le han metido en un complejo lío que lo tienen, nuevamente, en el centro de las críticas. Fue detenido en Estados Unidos por manejar ebrio en Weston, en el estado de Florida.

Según se pudo conocer, el exfutbolista colombiano fue arrestado por la Policía el pasado lunes, 30 de octubre. Las autoridades lo enviaron a la cárcel por los cargos de alcohol o drogas, daños a otra persona y conducción descuidada por estar bajos los efectos del alcohol. Este arresto en Estados Unidos marca una nueva recaída de Iván René Valenciano en un problema que ya lo había enviado a rehabilitación.

Valenciano reconoció públicamente su adicción a las bebidas alcohólicas

En entrevistas pasadas que concedió el propio Iván René Valenciano, él mismo reconoció un problema de adicción con el alcohol. En varias anécdotas dolorosas, aseguró que esa dependencia surgió luego de su retiro en el fútbol profesional. Varias veces puntualizó que en su carrera no padeció con el trago, pero luego de ‘colgar los botines’ vino esa mala costumbre de estar bebiendo todos los días, prácticamente.

“El trago no fue un problema cuando jugaba fútbol. Después, sí. Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que no me importaban ni mi mamá, ni mis hijos. No quería vivir. Quería acabar con todo y dejar de sentirme así. Me levantaba a las once de la mañana y me iba para una tienda y bebía todos los días“, declaró una vez para Fox Sports.

Múltiples recaídas y rehabilitación

“Yo bebía trago todos los días, hasta que terminaba totalmente borracho. Tomaba absolutamente solo en una esquina. Fue demasiado triste, sin amigos. Sufrió toda mi familia, mis papás, mis hijos”, expresó alguna vez Iván René Valenciano.

Tras lo ocurrido en Estados Unidos, todo parece indicar que Iván René Valenciano ha recaído nuevamente en sus problemas con el alcohol. Según contó, fue en 2014 cuando le prometió a su madre cambiar luego de verlo en un lamentable estado por los efectos de la resaca. Ahí comenzó su rehabilitación y desde entonces se han registrado distintas recaídas.

En 2021, reconoció a la ‘Revista Bocas’ que llegó a quedar en quiebra por estar bebiendo todos los días. Llegó a negarle dinero a su familia porque ya no tenía como solventar otros gastos debido a esta adicción.

“Lo más triste era tomar trago sabiendo que me iba a despertar sin un peso. Perdí millones en propuestas relacionadas con el fútbol y la televisión porque era imposible salir de la cama. Parecía un desechable. Aún me tomo mis tragos, pero no como en aquella etapa, cuando lo hacía para ahogar las penas”.

Valenciano, con serios problemas en Estados Unidos

Según han podido confirmar varias fuentes cercanas a Iván René Valenciano, el exfutbolista se encontraba realizando varios trámites vinculados con la visa americana y su Residencia para radicarse en este país. Sin embargo, este arresto por manejar ebrio podría complicar todo este proceso que estaba realizando el exfutbolista. Todo parece indicar que quedará libre, pero quedará vinculado a un seguimiento especial por parte de las autoridades que oficializaron su arresto.