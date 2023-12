Junior de Barranquilla celebra el título obtenido en la Liga BetPlay Dimayor 2023-II tras el triunfo en la tanda de penales ante Independiente Medellín. Uno de los protagonistas del título fue, sin lugar a dudas, Carlos Bacca. El delantero no se olvida de los dichos del exmédico del ‘Tiburón’ sobre su lesión de rodilla.

Carlos Bacca fue uno de los principales responsables del título de Junior de Barranquilla. El capitán fue el máximo goleador del Torneo Finalización con 18 tantos a su nombre, siendo dos de ellos en la ida de la final en el Metropolitano de Barranquilla.

A pesar de no haber anotado en la vuelta, el atacante se llevó las miradas tras el silbatazo final. El jugador rompió en llanto ante las cámaras al recordar a su madre. Luego de esto, el goleador volvió a declarar y cargó contra el exmédico del ‘Tiburón’ por los dichos sobre su lesión de rodilla.

¿Qué sucedió con el exmédico de Junior?

Fue hace 6 meses que el antiguo médico de Junior de Barranquilla, Javier Fernández alertó a todos sobre la lesión del exjugador de Sevilla, AC Milan y Villarreal. “Carlos tiene una lesión en la rodilla derecha, es una lesión irreversible” aseguró.

“La gente lo llama un desgaste en la rodilla. Eso permite hacer muchas cosas, correr, saltar, brincar, pero la velocidad de reacción se pierde considerablemente cuando está este deterioro en la rodilla. En este momento la ciencia no tiene respuesta para eso” añadió el especialista.

Luego del aviso alarmista del doctor, Carlos Bacca no solo logró recuperarse de su lesión de rodilla, sino que se convirtió en el principal argumento ofensivo del equipo rojiblanco. Ahora ha se consagrado campeón del fútbol colombiano por segunda oportunidad.

En sus declaraciones tras la celebración del título de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II, el futbolista se acordó de las declaraciones que hizo el exmédico del club de Barranquilla. El veterano salió a hablar de todo lo que pasó con su lesión a mediados de año y cómo fue su recuperación.

Bacca no se olvida

“A día de hoy todavía estoy esperando que se disculpe el doctor, no sé todavía por qué lo dijo sabiendo que el único perjudicado era Junior porque yo tenía contrato y si no me querían y tenía que irme ¿qué equipo me iba a coger? Junior me tenía que seguir indemnizando porque me había lesionado con ellos” fueron las palabras del delantero ante los medios presentes en el

“Yo dejé todo en manos de Dios, la palabra de Dios dice que uno tiene que callar, enmudecer, y eso fue lo que yo hice: arrodillarme, pedirle a Dios y orar. Y hoy Dios me ha exaltado en público, esa es la mayor respuesta” añadió el delantero campeón del fútbol colombiano.

Vale recordar que Carlos Bacca se quedó a solo un gol de igualar el récord establecido por Miguel Borja en torneos cortos. Solo el actual jugador de River Plate ha sido capaz de marcar 19 goles en un torneo corto en Colombia. El capitán de Junior pudo lograrlo en la vuelta ante el DIM.