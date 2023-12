Carlos Bacca vive un momento más que especial. Un señor. Un caballero del fútbol. Es de esos jugadores que se gana el respeto hasta de los rivales. Un profesional que vistió la camiseta del Milan, ganó Europa League, dejó números históricos en el ‘Viejo Continente’ y nunca olvidó su tierra. Se le dieron las cosas en su regreso al Junior de Barranquilla y por fin puede gritar campeón.

Tras obtener la décima estrella en una final muy apretada contra Independiente Medellín, sus lágrimas le dan la vuelta al mundo. Carlos Bacca lanzó un llanto que quebranta a más de uno. En la pantalla de Win Sports, recordó a su mamá y el deseo que ella tenía de que fuera campeón con el Junior en su regreso tras su paso por Europa. El fútbol lo recompensa en lo que es un lindo homenaje para ella. Es inevitable no llorar.

Con este décimo título de liga, Carlos Bacca también se corona como el máximo anotador de la Liga Colombiana II-2023 con 18 anotaciones, dejando claro que está más vigente que nunca y que es un líder en el club barranquillero, además de ratificar que es un ejemplo en el fútbol colombiano. Marco Pérez, de Águilas Doradas, quedó en la segunda posición con 15 anotaciones.

“Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, dijo Carlos Bacca en vivo en Win Sports.