'Bolillo' Gómez y Vladimir Hernández dicen que lo de Junior NO es un fracaso

Junior de Barranquilla no vive un buen momento en el fútbol colombiano, firmó una nueva eliminación en la Liga Colombiana I-2023 y para muchos es considerado un fracaso. Tras la eliminación, Vladimir Hernández y ‘Bolillo’ Gómez reaccionaron en rueda de prensa.

Vale resaltar que Junior de Barranquilla contaba con una de las mejores nóminas de Colombia y estaba llamado a ser protagonista en el semestre, pero todo salió muy mal y ahora finaliza la Liga I-2023 en la novena posición.

Ahora, es el momento de tomar decisiones y pensar en el próximo semestre, donde estará con toda la presión para ser protagonista y pelear por el título. La gran incógnita es la continuidad de Juan Fernando Quintero.

‘Bolillo’ y Vladimir dicen que lo de Junior NO es un fracaso

En la fecha 20 de la Liga Colombiana I-2023, Junior de Barranquilla ganó 2-0 ante Atlético Huila en Neiva, pero eso no le fue suficiente y no alcanzó a clasificar. Para ‘Bolillo’ Gómez y Vladimir, la situación no es un fracaso.

“No sé si llamarlo fracaso, porque obviamente el objetivo desde el primer día es clasificar. Tuvimos la Copa Sudamericana y quedamos afuera. Fue un semestre difícil. Ninguno de nosotros se levanta para ir a entrenar y fracasar en la vida. Teníamos objetivos, no se pudo. Hay que pedirle disculpas a la hinchada y trabajar, porque el otro semestre está cerca”, dijo Vladimir Hernández en rueda de prensa.

Ante el tema, ‘Bolillo’ Gómez citó las palabras de la estrella de la NBA, Giannis Antetokounmpo, cuando quedó eliminado a manos del Miami Heat y se refirió a que el resultado no es un fracaso.