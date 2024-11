¿Cambio de horario? Gamero estalló por el partido contra Junior

Millonarios ha asegurado su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II gracias a su último triunfo ante Deportivo Pasto . Ahora el equipo se prepara para su cruce contra Junior de Barranquilla en el Metropolitano, partido que cambiaría de fecha y horario, algo que no ha agradado para nada a Alberto Gamero .

Publicidad

Publicidad

Este domingo 3 de noviembre, Millonarios recibió a Deportivo Pasto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y consiguieron una gran victoria gracias al gol de Leo Castro. Con estos 3 puntos, el ‘Embajador’ se ha asegurado finalizar el campeonato dentro de los primeros 8 lugares de la tabla.

Ahora, los ‘Azules’ intentarán clasificar en la mejor posición de la tabla posible. Por esto, irán a buscar los puntos al Metropolitano Roberto Meléndez contra Junior, en un partido que originalmente estaba agendado para este miércoles 6 de noviembre a las 6:20 p.m.

Publicidad

Publicidad

¿Cambio de fecha y horario para el Junior vs. Millonarios?

En las últimas horas ha circulado la información sobre lo que sería la reprogramación del partido entre Junior y Millonarios en Barranquilla. El partido pasaría a jugarse el jueves 7 de novembre a las 4:40 p.m, algo que ha llamado la atención de muchos.

“Actualmente DIM y Cali juegan miércoles 8:30pm (se cruzan sus partidos). Buscan que uno juegue 2hrs antes que el otro. Para hacerlo posible toca cambiar de día el JUN-MIL. Y 4:30pm porque luego juegan América (6:30pm) y Nacional (8:30pm). El cuadro azul se está oponiendo a la modificación. No quieren jugar bajo el sol” es la explicación de Paolo Arenas.

Publicidad

Publicidad

Gamero se opone al cambio

Luego del partido contra Pasto, Alberto Gamero expresó su disconformidad con el cambio de día y horario del próximo encuentro. “ Yo me sorprendí cuando me dijeron. Me sorprende porque un partido que está para el miércoles a las 6:20 p.m. y se va a cambiar porque se va a cambiar para el jueves a las 4:40 del día. No sé hace cuánto no juega Junior de día “.

“Es un partido de clase ‘A’ del fútbol colombiano, dos equipos grandes, un jueves donde la gente está trabajando a las 4:30 de la tarde. No sé si es buscar la temperatura, pero nuestro gerente y nuestro presidente están haciendo todo lo posible para que pongan una hora acorde para jugar. El partido está para el miércoles a las 6:40, no nos ha llegado que pueda ser el jueves, pero nosotros mañana entrenamos pensando en que el partido es el miércoles” agregó.