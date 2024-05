“Es un momento difícil para Millonarios. Nosotros queríamos que Millonarios hiciera un buen papel en la Libertadores. Nosotros no les deseamos el mal a ellos. En el primer partido, contra Flamengo, cuando ellos marcaron el primer gol, nosotros festejamos en el hotel. Es Colombia, entonces queríamos que ellos representaran bien. Es un golpe duro para ellos y nosotros vamos con la ilusión a buscar nuestra clasificación”, dijo Víctor Cantillo en la zona mixta.

Las cosas fueron muy diferentes para Junior de Barranquilla, club que incluso finalizó en la primera posición del grupo D por encima de Botafogo, LDU Quito y Universitario de Deportes. Con 10 puntos le bastó para acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores. Víctor Cantillo, un jugador fundamental en el once titular, pero que salió lesionado en su última presentación ante el club brasileño, confesó que el equipo de la Región Caribe le hizo fuerza a Millonarios y querían que ganara ante Flamengo, Bolívar y Palestino.

Por su parte, Millonarios no pudo demostrar sus credenciales y quedó en deuda, teniendo en cuenta que en la previa de la fase de grupos era candidato para avanzar a los octavos de final. Las cosas salieron mal y ni siquiera se consiguió el cupo a la Copa Sudamericana. Finalizó en la última posición del grupo E superado por Palestino de Chile, Flamengo y Bolívar de La Paz.

