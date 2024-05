“Hace días se ha venido tocando el tema de refuerzos, no hay secretos en esto, indudablemente que trajimos unos, pero se nos lesionaron otros, hoy no vamos a buscar culpables, el domingo termina la liga y nos sentaremos hablar de lo que viene. Tuvimos mala suerte de tener varios jugadores lesionados. Con cabeza fría y tranquilidad, sabemos que se necesitan refuerzos y es lo que la junta directiva está planteando”, finalizó Gamero, haciendo referencia a los refuerzos y al plan de trabajo para los próximos meses.

“Debemos mejorar muchas cosas, el mayor error que cometimos fue hacernos dos goles nosotros. Fueron errores nuestros que Flamengo los aprovechó, eso nos llevó a tener un poco más de inseguridad y ellos de tranquilidad. Somos conscientes que hay muchas cosas por mejorar, teníamos una ilusión grande en esta Copa Libertadores y hoy termina. No vamos a buscar culpables, debemos mirar y analizar bien”, dijo Alberto Gamero en rueda de prensa.

En rueda de prensa, Alberto Gamero alejó las culpas, no hizo señalamientos, trató de ser autocrítico y lanzo algunos conceptos que dejan en el aire una continuidad en Millonarios, pues invitó al análisis, a la planeación para el 2024-II y a la búsqueda de refuerzos. El ‘Embajador’ vuelve a Colombia y alista lo que será su última presentación en el FPC ante Junior de Barranquilla.

Millonarios ratifica el mal momento en la Copa Libertadores 2024 al caer derrotado y casi que humillado ante Flamengo. El gigante brasileño no tuvo inconveniente y sin despeinarse y aprovechando los errores, pudo decretar un 3-0 que cae como un mazazo en el equipo de Alberto Gamero. Quedan cosas por corregir y analizar para el segundo semestre, tras estos meses para el olvido que dejaron mucha desilusión en la hinchada. El entrenador samario elaboró su análisis al final del partido y habló de su continuidad.

