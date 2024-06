Luis Fernando Muriel, Alfredo Morelos y Juan Guillermo Cuadrado son los nombres que aparecieron en el radar del Junior de Barranquilla. Y no era para menos que allí se registraran. Algunas fuentes insisten en que el equipo estaría dispuesto a ‘tirar la casa por la ventana’ por la celebración de los 100 años de su fundación. Seguir avanzando en la Copa Libertadores parece ser el objetivo número uno de las directivas. Enfrentarán a Colo Colo de Chile y luego se podría ver las caras con el ganador entre Talleres vs. River Plate.

“Hay otro jugador que no le molestaría salir de Millonarios y llegar al Junior, es Juan Carlos Pereira. Él es cartagenero, en el pasado estuvo cerca cuando molestaba con eso en redes, está peleándose con Guillermo Celis, con los que vayan a estar en esa posición como Víctor Cantillo y Homer Martínez”, dijo Juan Salvador Bárcena.

Además de los nombres top que suenan en Barranquilla, como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Fernando Muriel y Alfredo Morelos, Junior se fija en elementos del fútbol colombiano que podrían dar una mano y Millonarios no le es ajeno. Fuentes cercanas al equipo comentan que un titular en el esquema del técnico Alberto Gamero podría pasar al ‘Tiburón’.

