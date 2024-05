Por otra parte, Atlético Nacional sigue concentrando en el mercado de pases para el 2024-II. Con Edwin Cardona ya oficializado, el club verdolaga busca las mejores herramientas para poder competir por el título de la Liga Colombiana. Johan Rojas ya no puede ser tras el movimiento del Monterrey de México, y siguen a la espera de que David Ospina logre terminar en buenos términos el contrato en Arabia Saudita para poderlo oficializar.

