El partido de vuelta Junior vs. Colo Colo se disputará el próximo 20 de agosto a partir de las 7:30 pm, hora colombiana, en Barranquilla.

Jorge Almirón, técnico de Colo Colo. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

Cabe recordar que Jorge Almirón conoce el fútbol colombiano y al Junior de Barranquilla. El entrenador argentino estuvo en Atlético Nacional y fue protagonista de uno de los momentos más dolorosos del club verdolaga en los últimos años. En 2018, no pudo sacar adelante una final ante Deportes Tolima, siendo un golpe mortal para su proceso en Medellín. Fue finalista de Copa Libertadores con Boca Juniors en el 2023 (perdió ante Fluminense).

