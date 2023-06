El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez no se guardó nada y criticó en Win Sports la idea de los mandatarios locales de Bogotá y Medellín de transmitir la final del fútbol colombiano en espacios públicos.

Casi al unísono, Claudia López (alcaldesa de Bogotá) y Daniel Quintero (alcalde de Medellín), alzaron su voz y le pidieron a Win Sports que les abriera la señal para que miles de ciudadanos disfrutaran de Millonarios vs. Nacional.

Win Sports de inmediato lanzó el comunicado y negó rotundamente esta posibilidad. Horas después, ambos mandatarios aseguraron que por fin se pudo llegar a un acuerdo con el canal dueño de los derechos.

Todos estos movimientos fueron duramente criticados por Carlos Antonio Vélez. El periodista no se guardó nada en Twitter y dejó un mensaje y defendió a Win Sports. Atacó a López y Quintero con fuertes preguntas.

“Preguntas y respuestas varias… ¿Las hinchadas rivales no las juntan en los estadios por seguridad y las van a juntar en parques con pantallas gigantes? ¡Ideota! Lo que pagarían al dueño de los derechos debería ser un precio justo, ¿Y ese dinero sale de dónde? ¿Tienen resueltos los mínimos problemas de sus ciudades para que les sobre dinero para populismo? ¡Mezquindad! ¿Porqué en la final Medellin vs. Pereira no se dio este mismo escenario? Fácil… No se habían dado las manifestaciones masivas y no había elecciones cercanas en el horizonte. De interés público es la salud, la educación, las pensiones, la democracia, la corrupción de funcionarios y la seguridad. No el fútbol al que usan siempre como una cortina de humo”, dijo Carlos Antonio Vélez.