Vélez defendió a James y le respondió al entrenador español que llamó gordo al ‘10’ colombiano

Una nueva edición de aquellas historias que parecen imposible de creer se vivió en el mundo del fútbol. Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas que más ha criticado a James Rodríguez, defendió al ’10’ colombiano respondiéndole al entrenador español que lo llamó gordo.

¡A los detalles! James fue por primera vez titular con Rayo Vallecano en el partido contra Leganés del sábado 28 de septiembre. Volvió al once inicial en un equipo, sin tener en cuenta los partidos con la selección colombiana, luego de hacerlo por última vez el 26 de noviembre de 2023 con Sao Paulo. Era más que obvio que no iba a estar en el mismo ritmo que sus compañeros.

James Rodríguez terminó jugando 63 minutos en el empate a un gol contra el Leganés y recibió una calificación de 7.2 puntos, según el portal SofaScore, por, entre otros motivos, un tiro al arco, 52 toques, 31 de 33 pases completos para una precisión del 94 por ciento, dos pases clave y 10 posesiones perdidas. Por uno de estos balones que perdió, llegó la inesperada crítica de un entrenador español.

Transcurría el minuto 31 del primer tiempo cuando James condujo el balón en una transición en ataque de Rayo Vallecano. El ’10’ colombiano no se puso de acuerdo con su compañero y cuando le dio el pase largo, el delantero ya iba en la posición opuesta a la dirección de la pelota. Algo más que normal, es el tercer partido que Rodríguez ve minutos con su nuevo equipo, pero el exjugador y ahora entrenador Roberto Trashorras no lo entendió así.

James en Rayo Vallecano vs. Leganés. (Foto: Imago)

“La significativa jugada de James por la que le ha criticado Trashorras por su peso. El mítico jugador del Rayo ha comentado el partido en ‘Carrusel’ (programa radial) y comentó esta acción del colombiano, que fue titular y no marcó diferencias: ‘Está un poco fondón’, resumió”, publicó el Diario AS, en su edición de España, para hacer público que el entrenador llamó gordo al jugador colombiano. La respuesta de Carlos Antonio Vélez iba a llegar en 3, 2,1 …

Vélez le respondió al DT español que llamó gordo a James Rodríguez

“La verdad que a mí me parece un poquito exagerado porque lo he visto en otras ocasiones más pesado. Ahora, pues si bien no está limado, él está normal, está bien. Lo que pasa es que allá como lo ven trotar creen que es una razón de peso. ¡No! Es que él juega así, juega trotando y no juega corriendo. A veces él corre y hace un gran esfuerzo y uno nota que él quiere a ratos como que: ‘Bueno, aquí todos estos tipos corren, voy a tratar de correr un poquito’. Y hace el esfuerzo, eso hay que abonárselo“, fue la respuesta de Vélez, en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’, para Roberto Trashorras por llamar gordo a James Rodríguez.

La reacción que tuvo James Rodríguez al recibir el primer premio en LaLiga, de España

James Rodríguez fue elegido el MVP (Jugador Más Valioso) del empate de Rayo Vallecano contra Leganés por las personas que votaron a través de las plataformas digitales del canal DAZN, pero la reacción del ’10’ colombiano fue sorprenderse porque no esperaba este premio. “Los que votaron en DAZN eligieron a James como la figura del partido y cuando se lo informaron la cámara lo estaba tomando y se le notó la cara de sorpresa. Lo que lo pone muy bien para mí, una persona honesta y correcta, entendía que no era la figura del campo. Sin embargo, acepta”, sostuvo Carlos Antonio Vélez en ‘Palabras Mayores’.