Los incidentes de este jueves 26 de septiembre en el Atanasio Girardot han manchado por completo la jornada del fútbol colombiano. El periodista, Carlos Antonio Vélez ha hecho un descargo incendiario y señaló a los responsables de la batalla entre los hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Atlético Nacional recibió a Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot, en el partido correspondiente a la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. El Verdolaga se perfilaba a llevarse los 3 puntos como local, pero el partido fue suspendido por una batalla campal entre fanáticos con armas blancas en las tribunas.

El presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo confirmó ante Noticias Caracol que el partido no se reanudará. Ahora, Carlos Antonio Vélez ha salido a hablar sobre el partido entre Atlético Nacional y Junior, que acabó con los incidentes en las tribunas.

Carlos Antonio Vélez contra todos

Carlos Antonio Vélez hizo su descargo en el programa ‘Palabras Mayores’. El periodista se refirió en primer lugar a los violentos. “No entiendo qué hacen hombres armados en un estadio. Usted para ir a ver un partido tiene que llevar un machete, un puñal y no sé cuántas otras armas blancas, objetos contundentes y de pronto armas de fuego… no lo sé. Eso no parece normal aunque estemos en un país devastado por la violencia“.

Luego, se refirió a los funcionarios del cuerpo policial. “En segundo lugar. ¿Y las medidas de seguridad qué? ¿y la policía qué?. Había policía, como en todas partes del mundo cuando hay un grupo de hinchas rivales en un campo. Se les cerca, se les aísla con cordones policiales por todas partes. A mí me pareció no ver ese cordón policial“.

Vélez también se refirió al comunicado del secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía. “La policía intervino después del herido, después de la gazapera. Me acaban de llegar imágenes donde tiran sujetos de la tribuna de arriba a abajo y los persiguen. Y otros se tiran y se arma la batahola. No vi ningún policía…“.

Finalmente, el periodista tiró la responsabilidad sobre los clubes. “No es mejor y más sano tomar medidas preventivas? Yo creo que sí, que la gente tiene que ir segura a los estadios. Van niños, van familias completas. ¿Cómo queremos hacer afición? Y en definitiva la responsabilidad la tienen los clubes. Llámese Nacional, Millonarios, América o Junior. Deben dejar de ser cómplices necesarios los dirigentes de los clubes. No puede existir contubernio entre los violentos disfrazados de hinchas y los dirigentes de las instituciones“.

“Muchas veces para evitar problemas se hacen amigos, se hacen socios, hacen cogobierno, les facilitan todo. Eso ya lo hemos vivido muchas veces. Y con esa gente no se puede hacer ningún tipo de pactos. A esa gente hay que hacerle sentir el rigor de la ley, quién manda, y a mi casa no entran. ¿Tiene el valor civil estos dirigentes? ¿Tienen el carácter? Parece que no” agregó.

¿Castigo ejemplar para los clubes?

Carlos Antonio Vélez pidió que la sanción caiga sobre los clubes. “Las drásticas decisiones deben venir de los tribunales. Es siempre lo mismo. Nunca pasa nada. Castigan la tribuna. Cierran un espacio del estadio. ¿Se dan cuenta que esa no es la solución? Las comisiones tienen que quitar puntos, que eso les duele. Multas, plata, tocarles el bolsillo. Para que entiendan que deben hacer respetar el espectáculo y respetar a quienes van a disfrutar del espectáculo“.

