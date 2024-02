El Deportivo Cali ha vivido una montaña rusa de emociones en las últimas semanas. Por un lado, el equipo ha logrado escalar posiciones en la tabla de la Liga Colombiana gracias a la actuación estelar de Luis ‘El Chino’ Sandoval, quien se ha convertido en el segundo goleador del equipo con 3 goles en 5 partidos.

Sin embargo, la alegría se ha visto empañada por la noticia de que Sandoval no renovará su contrato con el club y se unirá a otro club del FPC. Las negociaciones entre Sandoval y el Deportivo Cali no llegaron a buen puerto. A pesar del deseo del entrenador Jaime de la Pava y la directiva de mantener al jugador en el equipo, el agente de Sandoval le aconsejó no renovar su contrato.

El ‘Chino’ tomó el consejo de su representante en serio y no quiso renovar con el equipo azucarero que este año ha sido clave para mostrar su talento a otros equipos del FPC. La salida de Sandoval es un duro golpe para el Deportivo Cali. El jugador ha sido fundamental en la recuperación del equipo en la Liga Colombiana y su ausencia se sentirá en la delantera.

El acuerdo verbal

De acuerdo a las diferentes fuentes, Chino Sandoval tiene un acuerdo verbal para unirse al DIM en junio del 2024. El Independiente Medellín, por su parte, se frota las manos con la llegada de Sandoval. El equipo necesita un jugador con su capacidad goleadora.

Sin duda, la salida de Sandoval del Deportivo Cali es una noticia que deja a muchos aficionados con un sabor agridulce. El jugador se ha ganado el cariño de la hinchada con su entrega y talento, pero ahora tendrá que defender los colores de otro equipo.

El Deportivo Cali tendrá que encontrar la forma de reemplazar a Sandoval y seguir adelante con la temporada, mientras que el Independiente Medellín espera que la llegada del jugador sea el impulso que necesita para mejorar su rendimiento en la Liga Colombiana.