Todo parece indicar que Real Soacha Cundinamarca dejará de existir para 2024. El equipo que apenas debutó con este nombre a mitad de 2023 ya no iría más y volvería a cambiar de nombre y ciudad para el próximo año. Hace un par de meses, este club era el Valledupar F.C y fue noticia por su decisión de irse de la capital del vallenato por falta de apoyo de la Gobernación local. Ahora, con el cambio de administraciones tras las recientes elecciones regionales, todo volvería a cambiar para este equipo.

Según ha declarado el nuevo alcalde electo del municipio de Soacha, Víctor Julián Sánchez, su administración no destinará ningún recurso económico para mantener al Real Soacha Cundinamarca. El contrato de la Alcaldía con el equipo no se renovará, el club no tendrá otra alternativa que volver a mudarse y eso implicará un nuevo cambio de nombre.

De Valledupar a Soacha… De Soacha, ¿a Valledupar, otra vez?

Siguiendo por la misma línea de las elecciones y las nuevas administraciones que cambiarán en todo el territorio nacional, aparece la postura del alcalde electo en Soacha. En su discurso de victoria fue contundente: “Lo prometí y lo voy a cumplir, el primero de enero, el Valledupar Fútbol Club se devuelve para Valledupar”.

Eso de plano no garantiza que el club vaya a regresar a Valledupar, pero sí se plantea como la opción más clara. Desde hace varios meses se viene hablando que la mudanza de este club a Soacha estuvo mal gestionada. Aunque se anunció una inversión de 4 mil millones para el equipo, la nueva Alcaldía aseguró que ese dinero se destinará en otras cosas, para el bienestar de los soachunos.

Se viene nuevo dilema para la Dimayor

Sin el apoyo de la Alcaldía de Soacha, este club anunciará en los próximos días su salida de este municipio. Por ahora, no se conoce con certeza la posibilidad de que vuelva el fútbol profesional a Valledupar. Lo que sí es un hecho es que en la Asamblea de la Dimayor tendrá que volver a presentarse la petición de cambio de nombre y sede para este club. Discusión que se llevó y se aprobó hace un par de meses para pasar de Valledupar F.C a Real Soacha Cundinamarca.