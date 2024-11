El mensaje de Slot por el primer tiempo que jugaron sin Luis Díaz: “Casi todos merecían ser cambiados”

El entrenador de Liverpool FC habló fuerte y claro. Desde que Arne Slot llegó al equipo inglés muy pocas veces se vio un primer tiempo tan bajo de nivel como el que pasó contra Brighton & Hove Albion, así que el DT neerlandés no dudó y envió un mensaje por el rendimiento en esa primera etapa en la que jugaron sin Luis Díaz.

Publicidad

Publicidad

¡Todos los partidos de Liverpool y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva por Disney+!

¿Casualidad o causalidad? Luego de dos partidos en los que venía siendo titular y en los que aportó una asistencia y un gol para el empate contra Arsenal y la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra, ‘Lucho’ Díaz vio desde el banco de suplentes como sus compañeros de Liverpool no la pasaron nada bien en el partido por la décima fecha de la Premier League 2024-25.

De no ser porque el arquero Caoimhín Kelleher hizo tres paradas, el marcador para Brighton hubiera sido mayor al término del primer tiempo. El gol de Ferdi Kadioglu fue poco premio para el nivel que mostró el rival de Liverpool, pero otra historia sería cuando Díaz entró a la cancha del estadio Anfield.

Arne Slot decidió que Luis Díaz entrará al minuto 66 del partido y solo pasaron tres minutos para que Liverpool empatara con un centro de Cody Gakpo que nadie tocó y terminó siendo el 1-1 parcial. Luego, el extremo colombiano inició la jugada del segundo gol con un toque de primera a Curtis Jones antes de que llegara la asistencia para el golazo de Mohamed Salah.

Publicidad

Publicidad

Luis Díaz contra Brighton en la Premier. (Foto: Imago)

Luego de la victoria por dos goles a uno contra Brighton & Hove Albion en la Premier League, el entrenador de Liverpool empezó su mensaje para todos los jugadores que estuvieron en el primer tiempo diciendo que había sido “una gran decepción (…) Todo tuvo que ver con que los jugadores mostraran una actitud diferente y otra intensidad. Por lo tanto, dije algunas cosas y mostramos algunas cosas, pero no fue que estuviera gritando o enojándome. Se trata simplemente de asegurarse de que los jugadores comprendan que esto no fue suficiente y creo que ellos mismos también lo sintieron”. Lo más fuerte estaba por venir.

ver también El ejemplo de Luis Díaz con la hinchada de Liverpool para Gakpo, Salah y Núñez

El mensaje de Slot por el primer tiempo que jugaron sin Luis Díaz

Tan bajo fue el rendimiento de aquel primer tiempo que jugaron sin ‘Lucho’ Díaz que Arne Slot no dudó en hacer una dura confesión durante la conferencia de prensa del 2 de noviembre de 2024. “Si creas tus oportunidades y no entran, entonces tienes tantos buenos jugadores en el banquillo que también pueden marcar la diferencia y tener un impacto en el juego, entonces cambias. No creo que en la segunda parte nadie mereciera ser cambiado. En la primera parte casi todos merecieron ser cambiados, pero en la segunda parte no“, afirmó el DT de Liverpool.

Publicidad

Publicidad

Las dos oportunidades que le quedan a Díaz para volver a ser titular con Liverpool antes de Eliminatorias

El entrenador de Liverpool dejó claro que Cody Gakpo es “titular habitual” como extremo izquierdo del equipo, así que a Díaz le quedan dos oportunidades para volver a ser titular antes de ser convocado y jugar con la selección colombiana contra Uruguay (viernes 15 de noviembre 7:00 P.M) y Ecuador (martes 19 de noviembre 6:00 P.M) por las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Estas dos posibilidades serán cuando el equipo inglés juegue vs. Bayern Leverkusen el martes 5 de noviembre a las 3:00 P.M. por la Champions League y contra Aston Villa el sábado 9 del mismo mes y en el mismo horario por la Premier League.

Encuesta¿En qué minuto entró Luis Díaz al partido Liverpool vs. Brighton? ¿En qué minuto entró Luis Díaz al partido Liverpool vs. Brighton? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad