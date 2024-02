Dayro Moreno es uno de los mejores jugadores de la historia del Fútbol Colombiano. Si bien, algo polémico, siempre ha dado de qué hablar, tanto en el terreno de juego como fuera de él. Por estos días, los hinchas del Once Caldas están que no se cambian por nadie por el momento individual que vive el jugador.

El delantero del ‘blanco blanco’ está cerca de convertirse en el goleador histórico del Fútbol Colombiano, sin embargo, hay molestia de los periodistas con el jugador por insólita razón. Un medio de comunicación de la región hizo una denuncia en contra del delantero, situación que generó todo tipo de comentarios.

Denuncias de periodistas contra Dayro Moreno por insólita razón

El Periódico La Patria de Manizales denunció que Dayro Moreno estaría cobrando por entrevistas, esto tiene molestos a los periodistas de la región que en varias oportunidades han querido contactarlo.

“Dayro cobraría por entrevistas: Desde hace varias jornadas, ni antes ni después de los partidos, el delantero del Once Caldas, Dayro Moreno, no viene concediendo entrevistas a los periodistas que cubren los entrenamientos y los partidos oficiales del equipo. Dicen que la razón es que por estar cerca de ser el máximo goleador del fútbol colombiano, estaría considerando cobrar por entrevistas a través de su mánager, Paula Salazar, extrabajadora del Once Caldas”, señaló el medio.

No es la primera vez que Dayro llama la atención con temas de dinero, hace un tiempo, se supo por el mismo jugador, que pagaba por asistencia que le dieran sus compañeros. El tema empezó a generar polémica, pues para muchos esto llevaba a que no jugaran en equipo, sino que todo terminara en los pies de Dayro, incluso si otro jugador tuviera mejor opción de cara a gol.