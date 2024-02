Dayro Moreno cada vez más cerca del sueño. El goleador tolimense sigue con la mira puesta en el récord de Sergio Galván Rey y entre más pasan las fechas de la Liga Colombiana I-2024, se acerca a pasos agigantados a lo más alto. Está volando y además es otro firme candidato al Botín de Oro del primer semestre. Será cuestión de tiempo para que este crack lo logre. En esta ocasión, la víctima de este devorador fue Patriotas Boyacá.

Por la sexta fecha del campeonato, en el estadio Palogrande de Manizales, Dayro Moreno hizo lo inevitable y acortó la diferencia. Ahora, el tolimense está a tres anotaciones de igualar a Galván Rey y a cuatro de superarlo. Lo más probable es que antes de que acabe el ‘Todos contra Todos’, Moreno Galindo se ubique en la primera posición de este prestigioso ranking.

El ídolo de Once Caldas hizo acto de presencia en el marcador al minuto 30. El gran Dayro Moreno abrió el marcador luego de cazar un rebote tras un penalti, falló el cobro, pero como un ‘9’ devorador, estuvo atento para solamente empujar el balón al fondo de la red. De esta manera, el oriundo de Chicoral dailusión de victoria al club de Manizales, en un juego clave contra Patriotas. Al 42′, nuevamente Dayro tuvo para el doblete, tras un lindo ‘taco’ que se encontró el arquero rival.

De esta manera, Dayro Moreno aumentó su diferencia en la tabla de goleadores históricos del fútbol colombiano y llegó a 221 anotaciones. Ahora, está a cuatro de superar a Sergio Galván Rey, quien acumuló 224 a lo largo de su carrera. Parece que es inevitable el récord para este artillero de casta.

Dayro Moreno, que ya tiene 38 años de edad, había asegurado que el sueño que tiene no es solamente el de ser el mayor goleador en la historia de la Liga Colombiana, sino ser el de más tantos de todos los jugadores colombianos en la historia.

“Esa es mi meta. Cada que empieza un torneo la meta que me propuse es hacer mínimo 10 goles por semestre. Siempre me pongo esa meta para seguir sumando a lo que quiero llegar, que es ser el máximo goleador de Colombia”, dijo Dayro Moreno en el VBAR de Caracol Radio en noviembre pasado. Una dura advertencia para que Radamel Falcao García no baje la guardia y siga anotando, teniendo en cuenta que ambos siguen activos y cerca de ese objetivo de alcanzar a Víctor Hugo Aristizábal.