El elenco Azucarero cayó 1-3 en casa ante Santa Fe y no levanta cabeza en 2024. El equipo de Hernán Torres, otra vez al borde del descenso.

En el cierre de la sexta fecha de la Liga Betplay 2024-2, Deportivo Cali recibió en el Palmaseca la visita de Independiente Santa Fe. En uno de los partidos más destacados de la jornada, el equipo Azucarero estaba en la obligación de ganar en casa para tomar un respiro en la Tabla del Descenso. Sin embargo, el equipo capitalino hizo gala de su buen momento y ganó por 1-3. El equipo de Hernán Torres, otra vez, enredado con la promoción en Colombia.

En las últimas jornadas del primer semestre, Deportivo Cali encontró una luz en la tabla del descenso. Un par de victorias le permitieron alejarse de la zona roja, pero los resultados del 2024-2 lo tienen comprometido otra vez. Tras 6 partidos disputados, el equipo tiene 2 victorias y 4 derrotas. Ese flojo rendimiento ha vuelto a poner en jaque al Azucarero, que cada vez se ve más cerca de perder la categoría para 2025.

Patriotas, Jaguares y Envigado… los clubes que ‘salvan’ al Cali en el Descenso

Actualmente, Deportivo Cali ocupa la casilla 13 en la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2024-2 con solo 6 puntos conseguidos, de 18 posibles. La única razón por la que el equipo de Hernán Torres no está en puestos de descenso directo tiene que ver con el rendimiento de los otros clubes comprometidos en esta tabla. Patriotas de Boyacá, Jaguares y Envigado han firmado peores resultados que el Verde vallecaucano.

En este momento, un total de 7 puntos de distancia es lo que separa al Deportivo Cali del puesto 19 en la Tabla del Descenso. Ese lugar lo ocupa ahora mismo Jaguares de Córdoba. Quedan 13 jornadas por disputarse y el Azucarero está obligado a levantar su nivel de inmediato. Son trece partidos en lo que el cuadro caleño define si permanece en la Primera A para 2025.

+ Así quedó la Tabla del Descenso en 2024, tras la derrota del Cali ante Santa Fe

Pos. Equipo PJ 2022 Pts. 2022 PJ 2023 Pts. 2023 PJ 2024 Pts. 2024 PJ GF GC Pts. DG Prom. 20 Patriotas 0 0 0 0 25 20 25 15 35 20 -20 0,80 19 Jaguares 40 47 40 33 25 21 105 17 24 105 -7 1,00 18 Envigado 40 57 40 33 25 21 105 18 33 111 -15 1,06 17 Cali 40 34 40 51 25 27 105 29 32 112 -3 1,07 16 Boyacá Chicó 0 0 40 49 25 22 65 24 40 71 -16 1,09 15 Alianza 40 46 40 58 24 21 104 20 36 125 -16 1,20 14 Pasto 40 54 40 54 23 23 103 19 25 131 -6 1,27 13 Once Caldas 40 56 40 42 25 42 105 24 21 140 3 1,33 12 Pereira 40 55 40 44 24 41 104 32 22 140 10 1,35 11 Bucaramanga 40 59 40 46 25 42 105 27 16 147 11 1,40 10 Equidad 40 58 40 52 26 44 106 28 22 154 6 1,45 9 Fortaleza CEIF 0 0 0 0 25 37 25 26 24 37 2 1,48 8 Santa Fe 40 61 40 50 25 46 105 29 15 157 14 1,50 7 América 40 54 40 69 24 35 104 32 21 158 11 1,52 6 Junior 40 63 40 58 24 37 104 30 26 158 4 1,52 5 Nacional 40 66 40 68 26 37 106 31 27 171 4 1,61 4 Medellín 40 67 40 68 24 35 104 25 35 170 -10 1,63 3 Águilas Doradas 40 58 40 83 25 33 105 26 25 174 1 1,66 2 Tolima 40 66 40 61 24 48 104 22 41 175 19 1,68 1 Millonarios 40 74 40 68 24 38 104 33 25 180 8 1,73 Información publicada por José Orlando Ascensio / @josasc en ‘X’.

El 2025 podría ser un ‘infierno’ para el Deportivo Cali

Como mencionamos anteriormente, la campaña por no descender del Deportivo Cali se está salvando por los resultados de los equipos rivales. De momento, el equipo está manteniendo su lugar en la máxima categoría para 2025. Sin embargo, cabe recordar que la Tabla del Descenso se maneja por el promedio de puntajes de cada equipo en los últimos tres años.

Si Deportivo Cali no mejora sus resultados, en 2025 estará aún más comprometido con su promedio en el Descenso. Si las cosas no cambian, nuevamente tendrá un año donde el enfoque de su lucha no será por ganar título, sino por evitar perder la categoría en el FPC.

+ Así arrancaría la Tabla del Descenso en 2025 (resultados hasta 21 de agosto)