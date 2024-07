El equipo 'azucarero' no tuvo su mejor inicio en el campeonato colombiano.

Inició la Liga Colombiana II-2024 y uno de los equipos que está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos es el Deportivo Cali, equipo que se encuentra cerca de los puestos del descenso, es por esto que sus hinchas están muy angustiados y esperaban tener un buen inicio de campeonato, de la mano de su nuevo entrenador, Hernán Torres.

El conjunto ‘azucarero’ debutó en la Liga con una dolorosa derrota en condición de local por 0-2 ante el Deportivo Pereira, tras los goles de Carlos Darwin Quintero al minuto 68, con una chalaca, y Fáber Gil al 78, después de un remate de cabeza, resultado que dejó muy molesta a la afición verdiblanca, que estaban ilusionados con ver una cara diferente de su equipo.

Deportivo Cali muy cerca de los puestos de descenso

Además de la derrota del Cali, otros dos equipos que están cerca de la zona del descenso también jugaron, estos son Boyacá Chicó, que cayó derrotado ante Once Caldas en condición de local, mientras que Envigado logró una agónica victoria por 2-1 ante La Equidad, sumando tres puntos muy importantes para el objetivo de mantener la categoría.

Con estos resultados, el Deportivo Cali quedó en la posición 18 de la tabla del descenso con un promedio de 1,06, solamente teniendo detrás a Jaguares de Córdoba con 1,03 y Patriotas Boyacá que es el último con 0,79, estos dos últimos clubes que todavía no han disputado sus partidos de la primera fecha del campeonato.

Foto: José Orlando Ascensio.

Los problemas para inscribir refuerzos para el Cali

Y es que las últimas horas no han sido nada positivas para el Deportivo Cali, ya que horas antes de partido contra el Deportivo Pereira, la Dimayor le notificó al conjunto vallecaucano que no se le iba a ser permitido poder utilizar sus refuerzos, hasta que no pague la deuda que tiene con Atlético Nacional por el caso de Luis Fernando Mosquera.

Es por esto, que la dirigencia del cuadro ‘azucarero’, que no está de acuerdo con que no se le permita usar sus incorporaciones, empezó a trabajar para poder llegar a un acuerdo con el equipo ‘verdolaga’ y así ser autorizado para utilizar a sus contrataciones, las cuales serán muy importantes para poder hacer una buena campaña y salvarse del descenso.