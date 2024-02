La novela del Deportivo Cali con Luis ‘el Chino’ Sandoval llegó a su fin. En las últimas semanas, el cuadro Azucarero ha intentado negociar con el agente del futbolista su renovación, sin éxito alguno. La oferta del cuadro Azucarero no fue suficiente y el representante puso a sonar al delantero en diversos clubes locales e internacionales. El Verde vallecaucano se cansó de la situación y tomó una radical decisión con el futbolista.

Fue en mayo de 2023 cuando Junior de Barranquilla decidió despedir al joven delantero, oriundo de Soledad. Cansados de su indisciplina y escándalos relacionados con el alcohol, el club lo apartó del equipo profesional por orden del ‘Bolillo’ Gómez. Tras quedarse sin equipo, Deportivo Cali le abrió las puertas a Luis Sandoval para no echar a perder su carrera. Gracias a eso, recuperó su brillo goleador en el FPC.

Triste y vergonzoso final para el Chino Sandoval en el Deportivo Cali

Para quienes no recuerdan, la llegada de Luis Sandoval al Cali supuso un revolcón en el vestuario. El primero en oponerse a su contratación fue Jorge Luis Pinto, quien era el DT en ese momento. El estratega advirtió que si ese jugador firmaba, él se iba inmediatamente del club. ¡Dicho y hecho! La dirigencia prefirió al joven atlanticense, mientras que el experimentado técnico hizo sus maletas y se fue.

Siete meses después de su contratación, Luis ‘el Chino’ Sandoval traicionó la confianza del Deportivo Cali. Él y su agente se negaron a renovar el contrato. Todo parece indicar que el jugador tiene todo arreglado para llegar al Deportivo Independiente Medellín, a mitad de 2024.

Bajo ese escenario, Deportivo Cali se vio forzado a tomar dos decisiones radicales con el ‘Chino’ Sandoval. En primer lugar, no insistirán más con su renovación. Le quedan 4 meses de contrato vigentes y se irá del equipo como él quiere. Sin embargo, y partir de este momento, Jaime de la Pava tiene la orden de no contar más con el jugador. Será apartado y no lo convocarán más para juegos oficiales.