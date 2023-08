Desde Barranquilla aseguran que 'Bolillo' Gómez no es más el técnico de Junior

En las últimas horas, los reportes en Barranquilla aseguran que, a falta de ser oficial, Hernán Darío Gómez no es más el técnico del Junior. La derrota ante Cúcuta Deportivo parece que forzaría la decisión.

Los días no son buenos para el Junior de Barranquilla, en la Liga II-2023 el equipo no arranca, no ha ganado y suma tres empates y dos derrotas. Ahora se suma la eliminación en la Copa Colombia a manos del Cúcuta.

Según el periodista José Hugo Illera, Hernán Darío Gómez no va más como técnico de Junior, a falta de ser oficial. Lo que quiere decir que las directivas sí estarían más hacia el lado de que el ‘Bolillo’ se vaya del club.

Y es que los hinchas colocan toda la presión y los resultados no llegan. Cúcuta, un equipo de la segunda división, le sacó adelante la serie de octavos de final de la Copa Colombia y en pleno Metropolitano lo dejó fuera de competencia.

Las cosas se hacen insostenibles para el Junior, que necesita inmediatamente girar hacia los resultados positivos y no volver a firmar otro fracaso en el FPC.