Dimayor ofreció este viernes una rueda de prensa extraordinarialuego de conocerse la investigación que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio sobre diferentes temas del Fútbol Colombiano, en especial las aparentes irregularidades que se vienen presentando en la Liga Femenina.

El presidente Fernando Jaramillo fue el encargado de responder las preguntas a medios de comunicación y aseguró que están trabajando para demostrar que las consideraciones expuestas por la SIC son erróneas. También afirmó que no tienen pensado cancelar la Liga Femenina en 2024 o el Mundial Sub 20 como se ha dicho en diferentes espacios.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

Resolución de la investigación

La versión de la Dimayor sobre la investigación de la SIC

“Conocimos la resolución a través de los medios de comunicación por presuntos actos anticompetitivos. Estamos esperando a ser notificados. Atenderemos todos los requerimientos y responderemos a nuestro ejercicio de defensa”, comenzó diciendo Jaramillo.

Agregó que: “los 36 clubes del FPC hemos cumplido con el fútbol en el país y muestra de ello son los resultados en torneos internacionales y las jugadoras que han sido contratadas en el exterior”.



¿Pidieron intervención de la FIFA en la investigación?

“No se habló de hacer un llamado de FIFA para que intervenga, no tiene sentido. No es un buen momento del fútbol colombiano por las investigaciones, pero confiamos en lo que hemos hecho, esto no es una persecución del gobierno, pero algunos entes separados no conciben el impacto de lo que están haciendo y el impacto que hacen en el Fútbol Colombiano. No obstante, somos respetuosos y usaremos todos los recursos jurídicos para demostrar que hemos hecho y que esas consideraciones son equivocadas”, dijo.



Lo que sí dijo es que la FIFA tendrá una reunión con el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, para tocar todos estos temas: “La FIFA monitorea el desarrollo del Fútbol Colombiano y seguramente está enterada. Ramón Jesurún tendrá una reunión con el presidente Infantino donde se tratarán los temas”.



¿Se cancela el Mundial Sub 20 y la Liga Femenina?

“No se ha considerado parar ningún torneo. Claro, no hemos visto el apoyo de algunas entidades y se nota con estas investigaciones, pero no discutimos no albergar el Mundial y no hacer la Liga Femenina 2024”.



Por último, aclaró los rumores sobre la Selección Colombia que supuestamente dejará de jugar las Eliminatorias por esta investigación: “Son especulaciones y no está considerado. Los procesos deportivos han tenido un buen fin y no hay razón para detenerlos”.