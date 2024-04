Deportivo Independiente Medellín empató en el clásico antioqueño con Atlético Nacional y dejó pasar la oportunidad de igualar en puntos a sus rivales con los que disputa ingresar al grupo de los ocho de la Liga Colombiana I-2024, por lo que ahora deberá esperar que se le den algunos resultados para poder clasificar.

Después de finalizar el partido, el entrenador Alfredo Arias habló de lo que fue el trámite del compromiso, que los aleja de la posibilidad de clasificar, aunque todavía tiene posibilidades, pero allí también fue consultado sobre un jugador que no ha venido apareciendo con el equipo, Jaime Peralta, a pesar de la necesidad de rotar la nómina.

Alfredo Arias reveló la verdad sobre Jaime Peralta

El técnico del ‘poderoso de la montaña’, reveló ante los medios de comunicación, que no contará más con el joven Peralta, esto debido a que, lastimosamente, el jugador ha caído en constantes actos de indisciplina, en donde él lo ha tratado de ayudar, pero el jugador ha vuelto a fallar, por lo que decidió no contar más con Jaime, mientras él sea el técnico del DIM.

“Peralta me venció, tengo que reconocer que siempre he dicho que yo no me he rendido, ni me venció. Es un muchacho joven al cual intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro, ya perdí la cuenta. Y al cual ya me di cuenta de que no le hago bien protegiéndolo de todo y callarme la boca. La verdad es que él tiene que aprender que esta profesión, los que hemos vivido de ella toda una vida y que vivimos para ella, es bendita y deberíamos agradecerla cada día de nuestra vida. Es joven y seguramente va a aprender. La única manera que aprenda es que acá mientras yo esté no juega más”, sentenció Arias sobre el futbolista.

Jaime Peralta se va del DIM

Tras las contundentes palabras del entrenador Alfredo Arias, desde la dirigencia del club ‘rojo’ de Antioquia, habrían tomado una radical decisión con el jugador de 19 años, ya que, según contó el periodista Felipe Sierra, el Medellín le rescindió el contrato a Peralta, esto debido a los constantes actos de indisciplina del jugador, hecho que no se aguantaron más en el equipo.

Cabe recordar, que Peralta estaba en condición de préstamo en el DIM con contrato hasta el mes de diciembre del 2024, pero ante la terminación de vínculo de manera anticipada, el jugador deberá regresar al Cúcuta Deportivo a mitad del año, equipo que es dueño de los derechos deportivos del atacante.